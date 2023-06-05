Musa Avsever'in 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi | Video

Genelkurmay Başkanı olarak atanan Musa Avsever'in 15 Temmuz hain darbe gecesi yapmış olduğu tarihi konuşma yeniden gündeme geldi. Avsever, “Biz kolordu olarak bütün hazırlıklarımızı yaptık, gerekirse İstanbul'a müdahaleye hazırız. Bu çapulcular ve ajanların ülkemizin demokrasine, milletimizin birlik ve beraberliğine darbe vurmasına fırsat vermeyeceğiz. Bizleri de bu şekilde töhmet altında bırakanlardan hesabı sorulacaktır. Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız, millî iradeye saygılıyız." ifadelerini kullanmıştı.