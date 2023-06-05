Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan Hizbullah iddiasına çok net yanıt: Hiçbir örgütle ilişkimiz yok

"SAHİPLENİLMEYİ, SAHİPLENDİRME OLARAK ÇARPITIYORLAR"

Muhalefetin çarpıttığı "Kadınların sahiplendirilmesi" yalanına değinen Yapıcıoğlu şunları kaydetti:

Parti programımızda yer alan maddede "Varisleri olmayan ve ya bulunamayan kişilerin bıraktığı miras , devlet hazinesine değil fakirlere bırakılmalı veya sadece fakir gençlerin evlendirilmesi, yalnız yaşayan kadınların sahiplenilmesi ve yetimlerin bakımı gibi alanlarda kullanılmak üzere oluşturulacak bir fona devredilmelidir"

Türkçe bilen herkes bunu anlar. Burada sahiplenilmeyi, sahiplendirme olarak çarpıtıyorlar. Bu kadınlara destek çıkılsın bunu devlet yapsın. Biz bunu pozitif ayrımcılık için söyledik. Bu yalanı söyleyenler kadınlara hakaret ettiler.