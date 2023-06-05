Zekeriya Yapıcıoğlu tartışmalara noktayı koydu: Hizbullah'ın devamı değiliz | Video
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber’de yaptığı açıklamada partisinin Hizbullah’la ilişkili olduğuna ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Partisinin hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını vurgulayan Yapıcıoğlu, “Hizbullah'ın devamı değiliz. Asla böyle bir şey yok.” dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
47:51
01:55
08:17
Karadeniz’de sel felaketi! Bakan Yerlikaya uyardı: Risk sürüyor | Video 05.06.2023 | 20:47
00:13
Çatalzeytin'de yaşanan heyelan anı kamerada | Video 05.06.2023 | 20:09
03:47
SON DAKİKA: AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu | Video 05.06.2023 | 19:47
00:33
Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı | Video 05.06.2023 | 18:52
05:28
Karadeniz'de sel felaketi: 2 can kaybı | Video 05.06.2023 | 18:11
16:08
SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim | Video 05.06.2023 | 17:59
04:28
Kerem Alkin | 'Türkiye Yüzyılı' ve Türk-İslam Dünyası 05.06.2023 | 16:43
03:58
Hasan Basri Yalçın | Güven ve istikrar kabinesi 05.06.2023 | 16:41
06:19
Okan Müderrisoğlu | Şahlanış dönemi kabinesinin şifreleri... 05.06.2023 | 16:38
03:11
Melih Altınok | Partiyi yenileyen Erdoğan, kabineyi de sıfırladı 05.06.2023 | 16:36
21:18
16:12
13:58
11:41
08:56
08:25
19:57