Zekeriya Yapıcıoğlu tartışmalara noktayı koydu: Hizbullah'ın devamı değiliz | Video

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber’de yaptığı açıklamada partisinin Hizbullah’la ilişkili olduğuna ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Partisinin hiçbir örgütle ilişkisi olmadığını vurgulayan Yapıcıoğlu, “Hizbullah'ın devamı değiliz. Asla böyle bir şey yok.” dedi.