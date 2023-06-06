FETÖ’cülerle yan yana fotoğrafları olan CHP’li Namık Tan’a yeni görev

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yenilginin faturasını parti yönetimine kesti. MYK üyelerinin tamamının istifasını isteyen Kılıçdaroğlu, yeni parti yönetimini belirledi. Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Başdanışmanı görevinde de değişikliğe gitti.
(Görevden alınan Ünal Çeviköz)
ÜNAL ÇEVİKÖZ'ÜN YERİNE NAMIK TAN
Kılıçdaroğlu, Mavi Vatan'ı hedef alan, askeri operasyonlara karşıtlığı ile bilinen Ünal Çeviköz'ün yürüttüğü Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı görevine Namık Tan'ı getirdi.
(Yeni Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan)
FIRAT KALKANI'NA KARŞI ÇIKMIŞTI
Ancak, Namık Tan'ın da benzer bir anlayışla askeri operasyonlara karşı çıkan ifadeleri olduğu biliniyor. TSK'nın düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili "Huzurla uyuyabildiğimiz gün kalmadı" diye tepki gösteren ve FETÖ firarileriyle fotoğrafları bulunan Namık Tan, artık Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı olarak görev alacak.
Namık Tan'ın firari FETÖ İmamı Emre Çelik ve firari FETÖ imamı Faruk Taban ile yan yana fotoğrafları bulunuyor.
S-400 ALIMINA DA KARŞI
Tan'ın söylemleri ile Kılıçdaroğlu sonrası dönüşen CHP'nin söylemleri birbiri ile büyük benzerlik gösteriyor. CHP'nin KHK'lar ile ihraç edilen FETÖ'cüleri görevlerine iade etme vaadi kamuoyuna bizzat Kılıçdaroğlu tarafından duyurulmuştu. Yine bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, Türkiye'ye saldıracaklarına inanmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu ve A Takımı'nın kararı ile sınır ötesi operasyonlar için Meclis'ten geçmesi gereken tezkereye 'hayır' oyu verilmişti.
Tan ile CHP'nin söylemlerinin örtüştüğü bir başka nokta ise S-400 alımı oldu. Türkiye'nin ulusal güvenliği için aldığı S-400'lere Tan, ABD ile ilişkilerin bozulacağı gerekçesi ile karşı çıkmıştı.
Tan, bu konuda şu paylaşımları yapmıştı:
"S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız.
F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız."
ÇEVİKÖZ DE SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI
Görevden alınan Ünal Çeviköz'ün de TSK Suriye'deki varlığına ilişkin tepki çeken ifadeleri gündemdeki yerini koruyor. Çeviköz, terör saldırılarını önlemek üzere Suriye'de bulunan Türk askeri varlığına da son verebileceklerini dile getilrmişti.
CHP'li Ünal Çeviköz, 2021 yılında da Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Yunanistan ile aynı cepheden konuşmuştu. Çeviköz, "Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız." demişti.