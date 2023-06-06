FETÖ’cülerle yan yana fotoğrafları olan CHP’li Namık Tan’a yeni görev

S-400 ALIMINA DA KARŞI

Tan'ın söylemleri ile Kılıçdaroğlu sonrası dönüşen CHP'nin söylemleri birbiri ile büyük benzerlik gösteriyor. CHP'nin KHK'lar ile ihraç edilen FETÖ'cüleri görevlerine iade etme vaadi kamuoyuna bizzat Kılıçdaroğlu tarafından duyurulmuştu. Yine bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YPG/PKK'yı terör örgütü olarak görmediğini, Türkiye'ye saldıracaklarına inanmadığını söylemişti. Kılıçdaroğlu ve A Takımı'nın kararı ile sınır ötesi operasyonlar için Meclis'ten geçmesi gereken tezkereye 'hayır' oyu verilmişti.

Tan ile CHP'nin söylemlerinin örtüştüğü bir başka nokta ise S-400 alımı oldu. Türkiye'nin ulusal güvenliği için aldığı S-400'lere Tan, ABD ile ilişkilerin bozulacağı gerekçesi ile karşı çıkmıştı.

Tan, bu konuda şu paylaşımları yapmıştı:

"S-400 meselesine hamaset zemininde yaklaşmak bize kaybettirir. Gerçekçi/soğukkanlı olmalıyız.

F-35'lerin imalatına yaptığımız katkının, bu bağlamda ortak üretim sürecinde yer almamızın, savunma sanayii şirketlerimize ciddi teknolojik kabiliyet, ülkemize gelir kazandırmakta olduğunu unutmamalıyız."