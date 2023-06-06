SON DAKİKA | Türkiye Yüzyılı’nın ilk Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberi: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından gerçekleştirilen ilk Kabine Toplantısı, saat 15.10'da başladı. 4 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan, birazdan ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.
KRİTİK KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ
Kabine Toplantısında dikkat çeken konular masada yer aldı. Bakanlar Kurulu, sığınmacıların geri dönüşü, İsveç'in NATO üyeliği süreci, ekonomideki son gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.
MEHMET ŞİMŞEK KABİNE TOPLANTISINDA BAKANLAR KURULU'NA SUNUM YAPTI
Yeni Kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sırasında yol haritası ile ilgili sunum yaptı. Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı için işaret edeceği isim de bekleniyor.
YENİ BAKANLAR KURULU'NDA KİMLER VAR?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta seçimi kazanmasının ardından yeni Bakanlar Kurulu belli oldu. Bugün Külliye'de Kabine Toplantısına katılacak olan Bakanlar Kurulu üyeleri ve görevleri şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu