Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak
Giriş Tarihi: 6.6.2023 19:27 Son Güncelleme: 6.6.2023 19:31

SON DAKİKA | Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı, yeni Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı olarak tarihe geçen toplantıda ekonomiden dış politakaya, terörle mücadeleden sığınmacıların dönüşü projesine kadar önemli konular masaya yatırıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak.

SON DAKİKA | Türkiye Yüzyılı’nın ilk Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

Son dakika haberi: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı seçiminin ardından gerçekleştirilen ilk Kabine Toplantısı, saat 15.10'da başladı. 4 saat 10 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sona erdi. Başkan Erdoğan, birazdan ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirecek.

KRİTİK KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Kabine Toplantısında dikkat çeken konular masada yer aldı. Bakanlar Kurulu, sığınmacıların geri dönüşü, İsveç'in NATO üyeliği süreci, ekonomideki son gelişmeler ve terörle mücadele konularını ele aldı.

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE TOPLANTISINDA BAKANLAR KURULU'NA SUNUM YAPTI

Yeni Kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sırasında yol haritası ile ilgili sunum yaptı. Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı için işaret edeceği isim de bekleniyor.

YENİ BAKANLAR KURULU'NDA KİMLER VAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Mayıs'ta seçimi kazanmasının ardından yeni Bakanlar Kurulu belli oldu. Bugün Külliye'de Kabine Toplantısına katılacak olan Bakanlar Kurulu üyeleri ve görevleri şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

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SON DAKİKA | Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak
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