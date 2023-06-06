SON DAKİKA | Türkiye Yüzyılı’nın ilk Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan açıklama yapacak

MEHMET ŞİMŞEK KABİNE TOPLANTISINDA BAKANLAR KURULU'NA SUNUM YAPTI

Yeni Kabinede Hazine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin dümenine geçen Mehmet Şimşek, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sırasında yol haritası ile ilgili sunum yaptı. Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı için işaret edeceği isim de bekleniyor.