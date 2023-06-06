Yeni Kabine’nin ilk toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi: Kabine Toplantısı, yeni Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nın ilk Kabine Toplantısı olarak tarihe geçen toplantıda ekonomiden dış politikaya, terörle mücadeleden sığınmacıların dönüşü projesine kadar önemli konular masaya yatırıldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'na dair müjdeler vererek, "Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemelerini Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek. Kurban Bayramı dolayısıyla 26 ve 27 Haziran'ı idari izinli sayarak tatili 9 güne çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.
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