15 Temmuz’da FETÖ’ye meydan okumuştu! Davut Gül: ‘Bu davada ölmek var dönmek yok’

Eski İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görev alınca İstanbul'a yeni vali ataması yapıldı. Başkan Recep Tayip Erdoğan Gaziantep Valisi Davut Gül'ü İstanbul'un yeni valisi olarak atadı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır" denildi.
Şu anda demokrasimize, milletimize TSK içindeki bir cunta tarafından müdahale edilmek istendi. Burada emir, komuta zinciri yok. Her şeyden önce sizler görevinizin başında, Sivas Meydanını doldurmuş ve darbecilere karşı dimdik ayaktasınız.
Sabaha kadar hepimiz burada, görevimizin başındayız. Allah'ın izniyle bu bela bertaraf edilecek, bu davada ölmek var dönmek yok." ifadeleriyle darbe girişimine karşı etkin rol oynamıştı.
15 TEMMUZ FETÖ KALKIŞMASI SON HAÇLI SEFERİDİR!
Davut Gül, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının son haçlı seferi olduğunu belirterek; "Aziz Milletimizin feraseti, sayın Cumhurbaşkanımız ve yöneticilerin dirayetiyle işgal amaçlı darbe engellenmiş, 15 Temmuz Destanı yazılmıştır. 15 Temmuz FETÖ kalkışması son haçlı seferidir" ifadelerine yer vermişti.
DAVUT GÜL KİMDİR?
1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı.
2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yapan Gül, Türk İdareciler Derneği tarafından 2009'da "Yılın Kaymakamı" seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı. Gaziantep Valiliğine 26 Ekim 2018'de atanan Gül, evli ve iki çocuk babası.