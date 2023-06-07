Kızılelma’nın seri üretimi 2024’te

TEKNOFEST 2023'te insanlı savaş uçakları ile kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde birçok ilke imza atan, Baykar'ın özkaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, 2024'te seri üretime geçiyor. Baykar'dan yapılan açıklamada, ilk uçuşunu 14 Aralık 2022'de gerçekleştiren Bayraktar Kızılelma'nın dünya havacılık tarihine geçen serüveni anlatıldı. Bayraktar Kızılelma'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte Bayraktar Akıncı ile yaptığı yakın kol uçuşunun dünya havacılık tarihinde bir ilk olduğu belirtilen açıklamada, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2023'te ise yeni bir ilke imza atıldığı kaydedildi. İstanbul semalarında insansız savaş uçağı Kızılelma ile taarruzi insansız hava aracı Akıncı'nın aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra ettiği ifade edildi.Bayraktar Kızılelma'nın yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SoloTürk ile defalarca yakın kol uçuşu yaptığı, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, F-16 savaş jeti Solotürk ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları'nın, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra ettiği belirtildi. Dünya havacılık tarihinde "yeni bir çağın şafağı" olarak nitelenebilecek bu uçuş konseptlerinin, geleceğin hava muharebesine de yön vereceği kaydedildi. Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar Kızılelma'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Kızılelma'nın 2024'te seri üretimine geçilmesi, 2025'te ise TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor.