Kasımda uzaya, 2025’te Ay’a gidiyoruz

Sanayive Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST'te kamuoyuna tanıttığı ilk Türk uzay yolcusunun kasım ayında uzaya çıkmasının beklendiğini ifade etti. Kacır, Türk-Uzay Bilim Misyonu'nun hedeflerinden sadece biri olduğunu belirterek, "Önümüzdeki 1.5 yıl içinde inşallah Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz" dedi. SABAH ve A Haber'in Ankara Temsilciliği'ne konuk olan Bakan Kacır şu mesajları verdi:Türk-Uzay Bilim Misyonu hedeflerimizden yalnızca biri. Milli uzay programımızda en önemli konulardan biri Ay misyonumuz. Önümüzdeki 1.5 yıl içinde inşallah Ay'a ilk teması gerçekleştireceğiz. İki aşamalı proje olacak. Sert iniş ilki, insansız roket göndereceğiz. Türkiye'nin kabiliyeti var. Ankara'da TUSAŞ'ta uydu test altyapısı var.Geliştirmekte olan uydularımızın ihtiyaç duyduğu neredeyse tüm testleri kendi imkânlarımızla yapabiliyoruz. Bu kapasite bize Ay hedefini ortaya koyma kuvveti verdi. Önümüzdeki 1.5 yıl içinde ay aracını hazır hale getireceğiz. İlk fırlatmada uluslararası işbirliği yapacağız. 5 yıl içinde kendi fırlatma platformunu geliştireceğiz.Cumhurbaşkanımız TEKNOFEST'te ilk Türk uzay yolcularını kamuoyuyla tanıştırdı. Eğitim süreçleri ABD'de devam ediyor. Kasım ayında inşallah uzay yolculuğunun gerçekleşmesini bekliyoruz.Togg milletimizin iftihar kaynağı. Bu bir irade sayesinde mümkün oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de satılan araç sayısı 11 yıl önce 500 bine ulaştığında yüksek sesle, 'Kendi aracımızı üretecek babayiğitler bekliyorum' dedi. Fırsat penceresi kapanmadan biz bu girişimi Cumhurbaşkanımızın iradesi ile gerçekleştirmiş olduk. Togg dönüşüm döneminde, geleceği hedefleyen bir proje olarak hayata geçti. 2019'da Togg'un ilk araçlarının lansmanını aralık ayında gerçekleştirdik. 2023 yılının Mart ayından itibaren de satışa geçtik. Pandemiye rağmen çok hızlı geçiş yaptık. Girişimcilerimiz 500 milyon euro yatırım gerçekleştirdi. Togg yeni nesil sanayi politikamızın simgesidir.Yerlilik dediğimiz, parçaların yerli olarak üretilmesidir. Bizim için katma değerli ürünleri yerlileştirmek önemli.2023 TEKNOFEST'ine 2 milyon genç katıldı. Bu rüzgâr kuvvetlenecek. 30 Ağustos'ta Ankara'da, 27 Eylül'de İzmir'de TEKNOFEST düzenleyeceğiz.