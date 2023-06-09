‘Akşener, CHP’yi dizayn edecek’

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanıyken istifa ederek AK Parti'ye geçen Dr. Hasan Sami Özvarinli, cumhurbaşkanı seçimlerinde 8'li koalisyonun başarısız olmasının ardından siyasi partilerde yaşanacak değişime yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener'in 24 Haziran'daki kongreye kendi anahtar listesiyle gireceğinin altını çizen Özvarinli, "İyi Parti kongresi tamamlandıktan sonra Meral Akşener ve Buğra Kavuncu, Ekrem İmamoğlu üzerinden CHP'yi dizayn etmek için çalışacak. Akşener, CHP'de İmamoğlu'nu Genel Başkan yapmak için mücadele verecek" dedi.