Balık tutan Cumhuriyet savcısı başından yaralanmıştı! Sevinç İnönü’nün yeğeni için yargı vakti

Üsküdar'da 29 Mayıs 2022 günü meydana gelen olayda, balık tutmak için merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye ait Kandilli'deki Edip Efendi Yalısı'nın yan tarafına giden Gebze Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, başına isabet eden saçmayla yaralanmıştı. Savcı hastaneye kaldırılırken, tüfeği ateşleyenin yalıda yaşayan Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Mengenecioğlu olduğu ortaya çıkmış, yürütülen soruşturmada aile yadigarı tüfeği denediğini söyleyen şüpheli Mengenecioğlu hakkında "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

SANIK BURAK MENGENECİOĞLU HAKİM KARŞISINDAYDI

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya müşteki Cumhuriyet savcısı Halis Cengiz katılmazken müşteki avukatları ve sanık Burak Mengenecioğlu mahkeme salonunda hazır bulundu. Sevinç İnönü'nün yeğeni olan sanık Mengenecioğlu, dava süresince avukat talebinin olmadığını ve susma hakkını kullanmayarak savunmasını bizzat kendisinin yapacağını belirtti.

"ATEŞ ETTİM AMA SAVCIYI GÖRMEDİM"

Aynı zamanda ünlü armatör Uğur Mengenecioğlu'nun da oğlu olan sanık Burak Mengenecioğlu savunmasında iddianame içeriğinin doğru olduğunu söyleyerek "Olay günü oturduğum yalının ikinci katından tüfekle 2 el denize doğru ateş ettiğim doğrudur. Ancak ateş ettiğim yönde şikayetçinin bulunduğunu bilmiyordum. Müştekinin şikayetinden vazgeçtiği takdirde vazgeçmeyi kabul ediyorum" dedi.

MÜŞTEKİ AVUKATLARINDAN SORU YAĞMURU

Müşteki savcı Halis Cengiz'in avukatı beyanında sanığa hangi kattan ateş ettiğinin, daha önceden de oturduğu binadan ateş edip etmediğinin, ederken ateş ettiği bölgede insanların olduğunu görüp görmediğinin ve görmüş olmasına rağmen ateş etmesi sonucu insanların yaralanabileceğini düşünüp düşünmediğinin sorulmasını istedi.

"HER YIL 1-2 DEFA ATEŞ EDERİM"

Bunun üzerine sanık Mengenecioğlu, "Ateş ettiğim yer ikinci kattır ancak deniz seviyesinde olan birine göre ateş edilen yer birinci kat olarak görülmektedir. Ben her sene 1-2 defa havalı tüfekle ateş ediyordum. Genelde bahçenin içerisine ateş ediyordum. Ateş ederken deniz kenarında birilerinin olduğunu görmedim zira karanlıktı. Önce evin bahçe kısmında duvara doğru 3 el ateş ettim ancak bahçe kısmı kapalıdır. Bu nedenle saçmaların dışarı gitmesi mümkün değildir. Daha sonra bir kez de camdan ateş ettim" ifadelerini kullandı.

"OLASI KASTLA ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS OLARAK GÖRÜYORUZ"

Müşteki avukatları sanığın ifadesiyle ateş ettiği yerin uyumlu olmadığını kaydederek "İkinci kattan havaya doğru ateş edildiği takdirde merminin dikey olarak isabet etmesi gerekirdi ancak mermi müvekkilimize yatay olarak isabet etmiştir. Bu sebeple giriş kattan ateş edildiğini düşünüyoruz. Kolluğun tespitinde mesafe 20 metre olarak belirtilmiştir ancak fotoğraflardan da görüleceği gibi arada 20 metre olması mümkün değildir. Olay yerinde keşif yapılmasını istiyoruz. Ayrıca balık tutan kişilerden de rahatsız olup olmadığını sormak istiyoruz. Biz eylemin olası kasıtla öldürmeye teşebbüs olduğunu düşünüyoruz" diyerek şikayetçi olduklarını söyledi.

"BALIK TUTAN BİRİNİ GÖRMEDİM AMA RAHATSIZ OLDUĞUM DOĞRUDUR"

Sanık Burak Mengenecioğlu müşteki avukatlarının sorusu üzerine "Ben olay günü balık tutan kimseyi görmedim. Fakat balık tutmaya gelenlerden rahatsızlık duyduğum doğrudur. Gürültü yaptıkları ve çöplerini yere attıkları için rahatsız oluyorum" şeklinde cevap verdi.

MAHKEMEDEN KEŞİF KARARI

Duruşma sonu mahkeme, müştekinin aynı hekim tarafından düzenlenmiş ilk adli tıp raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığının belirtilmesine rağmen ikinci raporda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralandığı açıklandığından çelişkinin giderilmesi için her iki raporun da Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve uzman polis bilirkişisiyle olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek davayı erteledi.