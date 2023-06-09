Cumhurbaşkanımız bizi boynu bükük bırakmadı

'Asrınfelaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta başlatılan konut inşa çalışmaları hızla sürüyor. Kentteki 4 ayrı noktada TOKİ tarafından inşa edilen deprem konutlarını SABAH yerinde görüntüledi. Dulkadiroğlu ilçesinde temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan 628 konutun inşaatında proje gerçekleşme oranı yüzde 18'e ulaştı. 36 bloktan 9'unun kaba inşaatı tamamlanırken diğer inşaatlarda ise duvar örme işlemleri devam ediyor. Kahramanmaraş merkezde bu yıl 3 bin 741 konut depremzedelere teslim edilecek. İlk konutların ise 27 Aralık'ta teslim edileceği belirtiliyor.SABAH'a konuşan depremzedeler şunları söyledi:Düzce depremi gibi unutuluruz sanmıştık ama Reis bizi unutmadı. Cumhurbaşkanımız yaralarımızı hızla sarıyor. Konutların hızla yükselmesiyle hem umudumuz hem de sevincimiz artıyor. Çok şükür güvenebileceğimiz ve sırtımızı dayayabileceğimiz bir Cumhurbaşkanımız var.Depremle birlikte kendimi öksüz gibi hissetmiştim. Önceki depremlerde olduğu gibi bir süre sonra devlet bizi unutur diye düşünmüştüm. Ama öyle olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin hemen ardından söz verdi ve sözünü tuttu. Şu anda şehrimizin dört bir yanında yeni konutlarımız inşa ediliyor. O konutlar yükseldikçe gururlanıyorum.Daireme kavuşmak için gün sayıyorum. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Konutların temelini atmaya geldiğinde burada olamadım. Gözümle göremesem de bir kez olsun gönül gözümle görmek istiyorum. Ona bizi unutmadığı için teşekkür edeceğim.Deprem korkusuyla yaşıyoruz. Depremde TOKİ'nin yaptığı konutlarda çatlak dahi oluşmadı. Konutların tamamlanıp teslim edilmesiyle rahat bir uyku uyuyabileceğiz.Reis'imiz bizi boynu bükük bırakmadı. Bu hareketiyle gönlümüzü fethetti.