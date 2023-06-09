İyi Parti'den CHP'ye 'Büyükşehir' çıkışı! "Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez"

'HEP BİR TARAFTAN FEDAKARLIK BEKLENMEZ'

Önceki seçimlerde İYİ Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini belirten Usta, "Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi." diyen Usta, "Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir." ifadelerini kullandı.