Video Haber İyi Parti'den CHP'ye 'büyükşehir' çıkışı! "Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez" | Video
İyi Parti'den CHP'ye 'büyükşehir' çıkışı!

İyi Parti'den CHP'ye 'büyükşehir' çıkışı! "Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez" | Video

09.06.2023 | 12:02

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uğradığı başarısızlığın ardından, 'masa dağılacak mı?' sorusu akıllara geldi. İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İYİ Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.

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