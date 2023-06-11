CHP’li belediyede dönüşüm skandalı

Türkiye, 2 yıl arayla iki büyük depremle sarsıldı. Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybederken Kahramanmaraş merkezli depremlerde ise 50 bin 500 kişi öldü. Art arda yaşanan felaketler kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler örüne serdi. Deprem bölgesindeki illerde TOKİ konutlarında yıkım olmadı. TOKİ'nin yaptığı konutlarda "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" kullanıldığı belirtilmişti.Yaşanan depremlerden ders almayan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmalarında insan hayatını hiçe saydı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de iş insanları yapı kooperatifi aracılığı ile yapımını sürdürdüğü toplu konut inşaatında eksik demir ve hatalı beton kullandığı tespit edildi. Yaşanan şok gelişme sonrası Karşıyaka Belediyesi inşaatı dün mühürledi. Büyük yankı uyandıran olay sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal açıklama geldi.Yazılı açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi sorunun imalatın hızı nedeniyle ortaya çıkan bir iletişim eksikliğinden kaynaklandığını duyurdu. Sorunun hızla giderildiğini öne süren Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada 48 bin metrekarelik inşaat alanı olan 3. Etap içinde 300 metrekarelik sorunlu imalatın yıkımına karar verildiğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inşaatta eksik demir ve hatalı beton kullanılmasını iletişim eksikliğine bağlaması "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Türkiye, İzmir'de yaşanan toplu konut skandalını AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın attığı tweet ile öğrendi.İnan, attığı twet'te "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sözde kentsel dönüşüm projesi ile ilgili biraz konuşalım. Proje CHP İzmir İl Başkanı'nın kurucusu olduğu Yapı Kooperatifi aracılığıyla yürüyor. İlk fiyasko burada başlıyor! Yine Tunç Soyer, yine kooperatif skandalı! Peki, CHP'nin 'Güvenli, merak etmeyin' dediği inşaat raporlarında ortaya ne çıktı? Projede demir eksikliği ve hatalı beton imalatı... Evet! Daha yeni büyük bir felaket atlatmışken ortadaki tablo bu! Depremden büyük yaralar almış şehrimizde bu sorumsuzluk da nedir? Siz insanımızın hayatını bu kadar mı önemsiz görüyorsunuz? Hâlâ ders almayacak mısınız?" ifadelerine yer verdi.Binaların yapımı sırasında projeye aykırı imalat yapan Örnekköy İş İnsanları Yapı Kooperatifi'nin kurucu ortakları arasında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun olması dikkat çekti.İzmir depremi sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yıkılan konutların yerine yenilerini inşa etmek için çalışma başlattı. 21 Şubat 2021'de temeli atılan 5 bin 61 konut ile 357 işyeri, 2 yıldan kısa bir sürede tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilirken İzmir Büyükşehir Belediyesi tek bir deprem konutu dahi inşa etmedi. Sadece Bayraklı'da 400 bin liraya deprem anıtı yapıldı.