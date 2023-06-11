Kılıçdaroğlu canlı yayında ’isteyen herkes olabilir’ demişti! İmamoğlu’ndan adaylık açıklaması!

"ADAY OLDUĞUM TEK ŞEY VAR: ÜLKEMİZDE AYNEN İSTANBUL'DA OLDUĞU GİBİ BÜYÜK BİR DEĞİŞİM"

Bir diğer muhabir "Son olarak siyaset Türkiye'de spordan daha fazla efor gerektiriyor artık. Son olarak da 'aday mısınız?' diye soralım o zaman, herkes aday olabilir diye önünü açmıştı genel başkan" sorusunu İmamoğlu'na yöneltti.