Camide fotoğraf paylaşan Eda Taşpınar’a takipsizlik

Eda Taşpınar, geçtiğimiz Ocak ayında cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının sosyal medyada yayınlamıştı. Tepkilerin çığ gibi büyümesinin ardından Taşpınar paylaşımlarını kaldırmıştı. Taşpınar hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren Taşpınar, İçerisinin ibadethane olduğunu anlayamadığını belirterek 'Fotoğrafı çeken arkadaşlarda bana bu hususta bilgi vermedi. Fotoğrafı yayınlayıp sosyal medyada paylaşınca tepkiler aldım ve korkup kaldırdım. Pişmanım' demişti.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Eda Taşpınar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık kanun ve gerekçesiyle, şüphelinin savunması ile somut olay birlikte değerlendirildiğinde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığını ifade ederek Eda Taşpınar hakkında takipsizlik kararı verdi.