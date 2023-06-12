Emine Erdoğan’ın çağrısıyla onbinlerce çocuk işçinin hayatı kurtuldu





Ayrıca risk altındaki 16 bin çocuğun ailesine de rehberlik hizmeti verildi. Eğitimi için yeterli ekonomik durumu olmayan ailelere Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında destek verilerek çocuğun okul sıralarına dönmesini sağlandı. Bakanlık, 2022 Şubat ayına kadar ülke genelinde yaptığı saha taramasıyla toplam 158 bin çocuğa ulaştı, 40 binin üzerinde aile ziyareti yaptı.