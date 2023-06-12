Kılıçdaroğlu CHP’yi rehin aldı

CHP'de demokrasiden çok oligarşiyi anımsatan mevcut delege yapısı, kurultayda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun en büyük gücü olarak ön plana çıkıyor. Özellikle CHP'li belediyelerdeki kazanımlardan beslenen yerel örgütlerin genel başkanı belirlediği sistem, adaylığı gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini kolunu bağlıyor. CHP'de kurultay delegeleri 2 gruptan oluşuyor. Birinci grup, doğal delegeler olan genel başkan, PM üyeleri, MYK üyeleri, YDK üyeleri ve milletvekillerini kapsıyor. İkinci grup ise il ve ilçe kongreleri sonucu seçilen delegelerden meydana geliyor. CHP tüzüğünde delege sayılarına ilişkin, "Seçilmiş üyeler, il kongrelerinde o ilin TBMM üye sayısının iki katı olarak seçilen kurultay delegeleridir" ifadelerine yer veriliyor. Kılıçdaroğlu baskısı altındaki belediye başkanlarının il ve ilçe delegeleri üzerindeki hakimiyeti, kurultayın kaderini doğrudan etkiliyor. Yerel seçimlerde koltuğu kaybetme endişesi yaşayan belediye başkanlarına genel merkez tarafından şimdiden 4 koldan baskı başlarken, İmamoğlu'nun en büyük avantajı ise İstanbul'daki delege sayısı olarak değerlendiriliyor.CHP'deki delege yapısı ve kurultay sürecine ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan CHP'li eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'na sert ifadelerle yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmamak için her yolu denediğini ve parti örgütünü kendine bağladığını belirten Sevigen, "Kemal Bey önce altılı masada milletvekilliği satarak, o koltukları peşkeş çekerek cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiye aldı. Şimdi de mevcut belediye başkanlarını baskı altına alıp koltuğu koruma derdinde. Ülkenin kaderi CHP'li mevcut belediye başkanlarının elindedir. Önce koltuk değil, önce ülke demeleri gerekiyor. CHP'de değişim için bu şart. Bu hamlelerden medet uman Kemal Bey, CHP tarihinin en korkak başkanıdır" ifadelerini kullandı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da baş kaldırmaya başladı. Yavaş, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir gönderiyi beğendi. Geçen yıl aralık ayına ait olan ankette, Mansur Yavaş 'en doğru aday' olarak gösteriliyor ve Kılıçdaroğlu'nun negatif duygu uyandırdığı vurgulanıyor. Yavaş'ın beğendiği anket paylaşımının sonundaki "Aday önemli, bu kadar basit, bu kadar açık..." ifadeleri yer alıyor.SABAH