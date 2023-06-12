Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe: Sözde yöneticiler dahil 12 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 12.6.2023 09:56 Son Güncelleme: 12.6.2023 10:14

SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe: Sözde yöneticiler dahil 12 terörist etkisiz

Son dakika haberine göre; Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 12 terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den konuya ilişkin bir açıklama geldi.

SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK’ya ağır darbe: Sözde yöneticiler dahil 12 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde öldürülen terörist sayısının 12'ye ulaştığı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

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SON DAKİKA: Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe: Sözde yöneticiler dahil 12 terörist etkisiz
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