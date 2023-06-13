Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu! Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor

Şu anda attığımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanı'mız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini yaşadık. Artık bunu başaracağız. Böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebileceği gibi, Türk gençleri de Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.

ENERJİ VE SAVUNMA SANAYİİ

En önemli adımlardan bir tanesi enerji. Yıllardır bu konuyla ilgili olarak yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Bu konuda daha neler yapabiliriz bunun çalışmaları yapıldı. Enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle, Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar. Bu konuda devamlı ricada bulunmaktalar. Bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.