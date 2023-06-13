Başkan Erdoğan ortak basın toplantısında duyurdu! Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kuruluyor | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Şimdi atacağımız adımlardan bir tanesi, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'dir. Bu adımı attığımız anda Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversite kurmanın geciktiğini gördük. Türk gençleri Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler." ifadelerini kullandı.