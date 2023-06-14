AK Partili Hamza Dağ’dan oyuncu Eda Ece’ye tepki: “Satılık’ olan eline ödül tutuşturulunca…”

"SEVİYESİZ VE NEFRET ARKA PLANLI AÇIKLAMA, ZEHİRLİ BİR AKLIN TEZAHÜRÜDÜR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'dan da Eda Ece'nin açıklamasına çok sert bir tepki geldi. Dağ ilk olarak "Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.

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'Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar' minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür" ifadelerini kullandı.