AK Partili Hamza Dağ’dan oyuncu Eda Ece’ye tepki: “Satılık’ olan eline ödül tutuşturulunca…”

Bir ödül törenine katılan oyuncu Eda Ece, ödül aldıktan sonra depremzedeleri hedef alan bir açıklama yaptı. Eda Ece ödül töreni esnasında yaptığı açıklamada "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun ödül töreninde sarf ettiği sözler ise sosyal medyada çok tepki topladı.
"SEVİYESİZ VE NEFRET ARKA PLANLI AÇIKLAMA, ZEHİRLİ BİR AKLIN TEZAHÜRÜDÜR"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ'dan da Eda Ece'nin açıklamasına çok sert bir tepki geldi. Dağ ilk olarak "Bir şekilde ünlenmiş ve şahsi kalitesini sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısıyla eşdeğer gören kişilerin yaptığı bazı açıklamalar, maalesef bilinçaltlarında topluma nasıl baktıklarını ortaya çıkarmaya devam ediyor.
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'Deprem bölgesine biz yardım ettik ama sandıktan çıkan sonuca göre anlıyoruz ki onlar başkaları yardım etti sanmışlar' minvalinde yapılan seviyesiz ve nefret arka planlı açıklama, zehirli bir aklın tezahürüdür" ifadelerini kullandı.
"'BENİM GİBİ OY VERSİN' BEKLENTİSİYLE YARDIM ETMEK; ZİHNİNDE MİLLETİ 'SATILIK' GÖRMEKTİR"
Dağ, Ece'nin sözlerine yönelik eleştirilerine şöyle devam etti: "Şehirler yıkılmış, yürekler parçalanmış ve göz pınarları kurumuşken verilen mücadeleyi görmezden gelmek, milletin derdini ve talebini bilmeden 'Benim gibi oy versin' beklentisiyle yardım etmek; zihninde milleti 'Satılık' görmektir. 'Satılık' olan, eline ödül tutuşturulunca ne yapacağını şaşırıp millete saldıranların 'Oyunculuğudur'"
"SİZ GÖLGE ETMEYİN BAŞKA İHSAN İSTEMEZ"
Dağ son olarak ise şunları söyledi: "Sonucu kabullenin, zehir memba zihninizi ve aynı zehri saçan dilinizi milletimizden uzak tutun.
Devletimiz her bir kurumuyla yaraları sarmaya, ihya ve inşa sürecini yürütmeye devam ediyor. Siz gölge etmeyin başka ihsan istemez."Eda Ece depremzedeleri hedef alıp kahkaha attı! Skandal gecede rezil sözler!