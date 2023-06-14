Video Magazin "Ne fedakarlık ama!" Eda Ece depremzedeler için 3 gün iş durdurmuş | Video

"Ne fedakarlık ama!" Eda Ece depremzedeler için 3 gün iş durdurmuş | Video

14.06.2023 | 10:35

Katıldığı ödül töreninde depremzedelerle ilgili skandal sözlere imza atan oyuncu Eda Ece, çirkin sözlerini savunmak için Atatürk'ü kullandı. "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." şeklindeki sözlerine tepkiler çığ gibi büyürken, ödül töreninden çıkar çıkmaz yaptığı ikinci açıklama yeni bir skandal yarattı. "3 gün boyunca yalnız kalmış insanların acısını çektik, iş durdurduk" diyen Eda Ece'ye "Vay be! Ne fedakarlık yapmış ama!" şeklinde dalga geçen yorumlar yapıldı.

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