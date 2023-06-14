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Giriş Tarihi: 14.6.2023

Azerbaycan bayrağını Karabağ’a asacağız’ demişti

KENAN KIRAN KENAN KIRAN
‘Azerbaycan bayrağını Karabağ’a asacağız’ demişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısının sonunda, ayakta alkışladığı sanatçı Azerin, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Azerin, Karabağ, Ermeni işgali altında olduğu dönemde Başkan Erdoğan'la yaşadığı bir anısını da ilk kez anlattı: "Henüz Erdoğan Cumhurbaşkanı değildi. Başbakanlığı döneminde Azerbaycan'a gelmişti. Yine burada Gülistan Sarayı'nda, Çırpınırdı Karadeniz parçasından sonra sanatçılarla selamlaşma vardı. Ve orada benim hiç unutmayacağım bir cümleyi ifade etti: 'Azerin Hanım söz, inşallah biz Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız.' Bu benim kulaklarımda oldu hep. Erdoğan haklı bir davanın sesçisidir. Biz Kafkas ordusunda şehadet şerbetini içenleri unutmuyorsak, Erdoğan'ın ve Türk milletinin desteklerini de unutmayacağız."
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‘Azerbaycan bayrağını Karabağ’a asacağız’ demişti
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