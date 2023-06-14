FETÖ’de panik havası kaçan kaçana

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi umutlarını 6'lı masanın adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlayan FETÖ'cüler, Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasıyla hayal kırıklığına uğradı. Örgüt içinde panik havası olduğu ve yurtdışına kaçış için plan yaptıkları ortaya çıktı. İnsan kaçakçılığı yapan FETÖ'cülerin, kendi örgüt mensuplarını Yunanistan'a kaçırdıkları tespit edildi. Kaçırılan örgüt üyelerinin Yunanistan'daki FETÖ'cüler tarafından karşılandığı ve yardım edildiği belirlendi.Yunanistan'a kaçırılan 56 FETÖ'cü ise aileleri ile çektikleri videoda; Türkiye'yi sığınmacılara karşı uyguladığı insanlık dışı davranışlar nedeniyle tüm dünyanın tepkisini çeken Yunanistan'a şikâyet ettikleri görüldü. FETÖ'cüler tek tek isimlerini sayarak "Siyasi baskılar ve haksız yargılamalar nedeniyle ülkemizi terk etmek zorunda kaldık" şeklinde paylaşımda bulundu. Ardından Orestiada'da Yunan askerlerine teslim olup sığınma başvurusu yapan FETÖ'cü avukatların talepleri kabul edildiği öğrenildi.