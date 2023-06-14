Lütfü Türkkan’a Aytun Çıray’dan sert tepki: “‘Bacını..’ diye kadına küfreden birinin…”

"İNSAF! AYIP! ÇIKAR İÇİN SİYASET YAPSAYDIM"

Çıray, Türkkan'ın bir başka açıklamasına dair ise şunları belirtti: "Diğer yandan 'İYİ Parti iktidar olsaydı istifa etmezlerdi' diyor. İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sayın Akşener'in, 'CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar2 diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı "grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok" da demiş. Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki FETÖ'cü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz."