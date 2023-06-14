Merdan Yanardağ’dan Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Fatih Portakal’a: Gazetecilik değil terbiyesizlik

PORTAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SALVOLAR!

İsmail Saymaz ve Uğur Dündar, katıldığı canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na seçimi kaybetmesiyle ilgili sorular sormuş ve Kılıçdaroğlu'nun yer yer tansiyonunun yükseldiği gözlenmişti. Bu programın ardından Kılıçdaroğlu, hızını alamayarak grup toplantısında "Kalemini satan ve onurlu davranmayan gazeteciler" gibi ifadeler kullanmıştı. Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nun 'kalemini satan ve onurlu davranmayan' diye nitelediği gazetecilerin kim olduğunu sordu.

"Ya kendisini eleştiren gazetecilere öfkesi ve kızgınlığı hat safhada 'Siz öyle derseniz ben de böyle derim' kafasında. Yani öfkesini kontrol edemiyor. Boş bir cümle." diyen Portakal, "Kılıçdaroğlu'nu izlerken üzüldüm. Büyük bir pişkinlik içindeydi. Kusura bakarsa da baksın" ifadelerini kullandı.