Video Haber Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik | Video
Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik | Video

Merdan Yanardağ'dan Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a: Gazetecilik değil terbiyesizlik | Video

15.06.2023 | 00:37

14 Mayıs Genel Seçimleri ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası büyük bir şok yaşayan CHP yandaşı medyada kavga büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki CHP Genel Başkanlığı gerilimi sürerken CHP yandaşı gazeteciler de birbirine girdi. Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Fatih Portakal'a sert çıkan Merdan Yanardağ "Bunlar gazetecilik değil terbiyesizlik örneğidir" dedi.

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