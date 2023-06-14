Son dakika: Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı Beştepe’de başladı

Son dakika haberi: Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yeni kabine üyeleri ikinci kez bir araya geldi. Toplantıda iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler kabine toplantısında değerlendirilecek.



KABİNE TOPLANIYOR! GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA

Toplantıda ana gündem ekonomi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde uygulanacak politikalar hakkında kabineyi bilgilendirecek.

Enflasyonun yol açtığı refah kaybını telafi edecek adımlar gündemde olacak.



ZAM ORANININ İSTİHDAMA YANSIMASI DEĞERLENDİRİLECEK

Gündemde asgari ücret mesaisi olacak. Toplantıda tespit komisyonunun ilk toplantısının yansımaları masaya gelecek.

Yüksek enflasyondan kaynaklanan refah kaybının önlenmesi için asgari ücrete yapılacak zam oranı, zammın istihdama etkisi ele alınacak. 30 Haziran'da süresi dolacak olan asgari ücrete devlet eliyle verilen prim desteğinin uzatılıp uzatılmayacağı da değerlendirilecek.



BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Memura ilave refah payı verilmesi, 7 bin 500 liranın üzerindeki emekli aylıklarıyla ilgili kademeli düzenleme ile bayram ikramiyeleri de kabinede ele alınacak.



KİRA ARTIŞINDA TAVAN SÜRESİ DOLUYOR

Temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı da masadaki konular arasında.