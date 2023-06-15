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Giriş Tarihi: 15.6.2023 22:31 Son Güncelleme: 15.6.2023 22:32

DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına destek karşılığı olarak CHP listelerinden vekillik alan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nden yeni bir adım geldi. CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz, TBMM'de grup kurmak için 3 genel başkanın bir araya geldiğini ve ortak grup kurma kararı aldıklarını açıkladı.

DEVA, Gelecek ve Saadet’ten CHP’lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!

CHP, 14-28 Mayıs seçimlerinde uğradığı hezimet sonrası büyük bir krizin içine girdi. Parti içinde başlayan koltuk kavgası daha da alevlenerek adeta bir savaş boyutuna ulaştı.

CHP'de yenilginin faturasının kime kesileceği tartışmaları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu ise 'istifa' çağrılarını görmezden gelmeye devam ediyor.

CHP seçmeni başarısızlıkta en büyük pay sahiplerinden olarak DEVA, Gelecek ve Saadet'i de görürken, 3 partiden CHP'lileri çıldırtacak yeni bir adım daha geldi.

KÜÇÜK ORTAKLAR BİRLEŞİYOR

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarırken, bu 3 parti Meclis'te ortak grup kurma kararı aldı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz verdiği kulis bilgisinde, "Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti. Şu an Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi grup kurma kararı aldılar. 3 parti bir grup olarak TBMM'de temsil edilecek." ifadelerini kullandı.

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DEVA, Gelecek ve Saadet'ten CHP'lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!
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