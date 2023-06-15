DEVA, Gelecek ve Saadet’ten CHP’lileri çıldırtacak hamle: Küçük ortaklar birleşiyor!

KÜÇÜK ORTAKLAR BİRLEŞİYOR

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden giren DEVA Partisi 15, Gelecek Partisi 10 ve Saadet Partisi de 10 milletvekili çıkarırken, bu 3 parti Meclis'te ortak grup kurma kararı aldı.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci İsmail Saymaz verdiği kulis bilgisinde, "Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde, Ali Babacan ve Temel Karamollaoğlu bir araya geldi. Grup kurulması kararı alındı ve iş bitti. Şu an Saadet Partisi, Deva ve Gelecek Partisi grup kurma kararı aldılar. 3 parti bir grup olarak TBMM'de temsil edilecek." ifadelerini kullandı.