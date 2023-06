Rahat uyu şehidim intikamın alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik 2017'deki terör saldırısının talimatını verdiği belirlenen terör örgütü PKK/ KCK'lı Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ta SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi. İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, örgüt mensuplarıyla girdiği çatışmada polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit oldu. MİT, PKK'nın bu alçakça saldırısına yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Saldırının talimatını veren teröristin peşine düşen istihbarat kaynakları, saldırıyı planlayan terörist Alişer Çiya kod adlı terörist Abdulkahar Karasaç'ın terör örgütünün sözde İstanbul Özel Güç Yapılanması'nda faaliyet gösterdikten sonra 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı planlayanlar arasında yer aldığını ve saldırıdan sonra Irak'ın kuzeyine kaçtığını belirlendi.Örgütün sözde Havacılık Birimi'nde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten terörist Abdulkahar Karasaç'ın aynı zamanda yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olduğu saptandı. Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Karasaç'ın konumu kesinlik kazanınca MİT'in hedef listesine dahil edildi. Terörist ve bulunduğu yerler, sahadaki MİT ajanları tarafından yakın markaja alındı.Terör örgütünün hava araçlarını geliştirdiği de ortaya çıkan terörist, uzun süren takibin ardından düzenlenen hava harekâtında SİHA tarafından etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiçbir teröristin, MİT'ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun MİT'in radarına takılacaklarını, bir gün mutlaka MİT tarafından cezalandırılacağını vurguladı.Evlive 3 çocuk babası Fethi Sekin, İzmir Adliyesi'nde titizlikle yaptığı mesleğinde her gün önce telsizden sabah trafiğini takip ediyordu. Saldırıyı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Bomba yüklü araçtan inip yaya olarak caddenin karşısına geçen teröristlere polis memuru Fethi Sekin tarafından ateş açıldı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu. Çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.Şu an sevinçve hüznü bir arada yaşıyorum. Belki dışarıdakiinsanlara yıllar geçmiş gibi görünüyor amabize olay sanki 5 dakika önce oldu gibi geliyor.Bu intikamın alınmasında emeği geçenherkesten Allah razı olsun. Çünkü onlar buişe gerçekten yüreklerini, canlarını, zamanlarınıve her şeylerini feda ettiler. Bize bu güzel haberiverdikleri için başta Başkanımız RecepTayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeğigeçen polislerimizden, askerlerimizdenAllah razı olsun. Mademonlar bize o gün bu acıyı yaşattılar,bugün yüz mislini,hatta misilsiz bir acı yaşıyorlar.Bu sadece dünyadagörülen kısmı.İnşallah cehenneminen kötü yerinde hayatlarıboyunca kalacaklar.Onlar cehennemdecan çekişecekler.Bu durum bizi çoksevindiriyor. Olayınfailleri öldürüldü,birkaç yıl sonra bombayıdış ülkedenburaya getiren yakalandı.O da bizi çokmutlu etmişti. Amabugün asıl emri vereninöldürüldüğünü öğrendik.Belki Fethi Ağabeyimgeri gelmeyecek ama yüreğimizeaz da olsa su serpti.Polislerimizin, askerlerimizinve kimlerin emeği varsa ellerinden,ayaklarından öpüyorum. Ayaklarınataş değmesin" diye konuştu. İHAMehmetZeki Sekin, oğlunun şehit düştüğü saldırıdan 3 yıl sonra evinde felç geçirdi. 2 yıl yatağa bağlı şekilde yaşayan baba Sekin, oğlunun adının verildiği Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Geçen yıl hayatını kaybedenbaba Sekin, oğlunun yanına defnedildi. Baba Sekin hasta yatağında oğlunu şu sözlerle anlatmıştı: "Oğlum korku nedir bilmezdi. Çocukluğunda da korkusuzdu. Çok çalışkandı. Köyde sulama işlerine giderdi, kayısı işlerdi. Davarları otlatmaya götürürdü. Bekçi amcası Mevlüt vardı, onun kıyafetlerini giymeye çalışırdı, onu örnek alıyordu. Azimle çalıştı, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Kazandıktan sonra ilk görev yeri Kilis'ti, sonra Bingöl, oradan da İzmir'e atandı. 14 yıldır İzmir'deydi, 8 yıldır da adliyenin önünde görev yapıyordu. Doğumu olduğu sırada askerdim. Şehit olduğunda böbrek ameliyatı için hastanedeydim. Oğlum cesaretiyle tüm Türkiye'ye örnek oldu. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar."