Rahat uyu şehidim intikamın alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi'ne yönelik 2017'deki terör saldırısının talimatını verdiği belirlenen terör örgütü PKK/ KCK'lı Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ta SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi. İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda, örgüt mensuplarıyla girdiği çatışmada polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can şehit oldu. MİT, PKK'nın bu alçakça saldırısına yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. Saldırının talimatını veren teröristin peşine düşen istihbarat kaynakları, saldırıyı planlayan terörist Alişer Çiya kod adlı terörist Abdulkahar Karasaç'ın terör örgütünün sözde İstanbul Özel Güç Yapılanması'nda faaliyet gösterdikten sonra 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı planlayanlar arasında yer aldığını ve saldırıdan sonra Irak'ın kuzeyine kaçtığını belirlendi.
Örgütün sözde Havacılık Birimi'nde Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüten terörist Abdulkahar Karasaç'ın aynı zamanda yurtiçine yönelik maket uçak ve drone saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olduğu saptandı. Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan terörist Karasaç'ın konumu kesinlik kazanınca MİT'in hedef listesine dahil edildi. Terörist ve bulunduğu yerler, sahadaki MİT ajanları tarafından yakın markaja alındı.
Terör örgütünün hava araçlarını geliştirdiği de ortaya çıkan terörist, uzun süren takibin ardından düzenlenen hava harekâtında SİHA tarafından etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiçbir teröristin, MİT'ten kaçamayacağını ve dünyanın neresinde olursa olsun MİT'in radarına takılacaklarını, bir gün mutlaka MİT tarafından cezalandırılacağını vurguladı.
VATAN AŞKIYLA GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÇATIŞMAYA GİRDİ
Evli
ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, İzmir Adliyesi'nde titizlikle yaptığı mesleğinde her gün önce telsizden sabah trafiğini takip ediyordu. Saldırıyı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille 5 Ocak 2017'de saat 16.00 civarında İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Bomba yüklü araçtan inip yaya olarak caddenin karşısına geçen teröristlere polis memuru Fethi Sekin tarafından ateş açıldı. Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu. Çatışmanın yaşandığı İslam Kerimov Caddesi'nin ismi, Şehit Polis Fethi Sekin olarak değiştirildi.
KIZ KARDEŞİ: POLİSLERİMİZİN ASKERLERİMİZİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in kız kardeşi Fikriye Sekin:
Şu an sevinç
ve hüznü bir arada yaşıyorum. Belki dışarıdaki
insanlara yıllar geçmiş gibi görünüyor ama
bize olay sanki 5 dakika önce oldu gibi geliyor.
Bu intikamın alınmasında emeği geçen
herkesten Allah razı olsun. Çünkü onlar bu
işe gerçekten yüreklerini, canlarını, zamanlarını
ve her şeylerini feda ettiler. Bize bu güzel haberi
verdikleri için başta Başkanımız Recep
Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm emeği
geçen polislerimizden, askerlerimizden
Allah razı olsun. Madem
onlar bize o gün bu acıyı yaşattılar,
bugün yüz mislini,
hatta misilsiz bir acı yaşıyorlar.
Bu sadece dünyada
görülen kısmı.
İnşallah cehennemin
en kötü yerinde hayatları
boyunca kalacaklar.
Onlar cehennemde
can çekişecekler.
Bu durum bizi çok
sevindiriyor. Olayın
failleri öldürüldü,
birkaç yıl sonra bombayı
dış ülkeden
buraya getiren yakalandı.
O da bizi çok
mutlu etmişti. Ama
bugün asıl emri verenin
öldürüldüğünü öğrendik.
Belki Fethi Ağabeyim
geri gelmeyecek ama yüreğimize
az da olsa su serpti.
Polislerimizin, askerlerimizin
ve kimlerin emeği varsa ellerinden,
ayaklarından öpüyorum. Ayaklarına
taş değmesin" diye konuştu. İHA
GEÇEN YIL ÖLEN BABA, ŞEHİT OĞLU FETHİ SEKİN'İ BU SÖZLERLE ANLATMIŞTI:
KORKU NEDİR BİLMEZDİ
Mehmet
Zeki Sekin, oğlunun şehit düştüğü saldırıdan 3 yıl sonra evinde felç geçirdi. 2 yıl yatağa bağlı şekilde yaşayan baba Sekin, oğlunun adının verildiği Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavi gördü. Geçen yıl hayatını kaybeden
baba Sekin, oğlunun yanına defnedildi. Baba Sekin hasta yatağında oğlunu şu sözlerle anlatmıştı: "Oğlum korku nedir bilmezdi. Çocukluğunda da korkusuzdu. Çok çalışkandı. Köyde sulama işlerine giderdi, kayısı işlerdi. Davarları otlatmaya götürürdü. Bekçi amcası Mevlüt vardı, onun kıyafetlerini giymeye çalışırdı, onu örnek alıyordu. Azimle çalıştı, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Kazandıktan sonra ilk görev yeri Kilis'ti, sonra Bingöl, oradan da İzmir'e atandı. 14 yıldır İzmir'deydi, 8 yıldır da adliyenin önünde görev yapıyordu. Doğumu olduğu sırada askerdim. Şehit olduğunda böbrek ameliyatı için hastanedeydim. Oğlum cesaretiyle tüm Türkiye'ye örnek oldu. Bir Fethi Sekin ölür, bin Fethi Sekin doğar."