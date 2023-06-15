Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü
Giriş Tarihi: 15.6.2023 21:51 Son Güncelleme: 15.6.2023 22:24

SON DAKİKA | Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Alkiviadis Stefanis ile Brüksel'de görüştü. Görüşmede iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

SON DAKİKA | Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu NATO Karargahı'nda, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Bakan Güler, Yunan mevkidaşı Stefanis ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA