Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Giriş Tarihi: 15.6.2023 19:02 Son Güncelleme: 15.6.2023 19:30

SON DAKİKA | MSB 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, "Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | MSB ’Terörist neredeyse hedefimiz orası!’ diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı, 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA | MSB 'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' diyerek duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
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