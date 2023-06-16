Bacım seni gördüğüme çok sevindim

AzerbaycanCumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Azerbaycan'ı ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan, seçim sonrası ilk yurtdışı ziyaretleri kapsamında ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC), ardından ise Azerbaycan'a gitmişti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanmıştı. İlham Aliyev'in eşi Mihriban Aliyeva ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Azerbaycan'ı ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mihriban Aliyeva, birlik ve beraberlik mesajı verdi.Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Mihriban Aliyeva, şunları yazdı: "Sevgili bacım Emine Erdoğan'ı Bakü'de gördüğüme sevindim! Azerbaycan ve Türkiye her zaman yan yanadır. Bizim birliğimiz, gücümüz bundandır. Allah insanlarımızı korusun!" Aliyeva'nın paylaşımında, Emine Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğraf da yer aldı.