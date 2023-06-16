First lady'dan öncü hareket! "Türkiye Yüzyılı'nı kadınlar kuracak





Toplantıda öncülük ettiği sayısız projeleri de hatırlatan Emine Erdoğan, kadınların hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Kadının iş hayatında daha aktif rol alabilmesi için bölge ve ülke liderlerinin eşleriyle 'İş Hayatında Kadın' temalı uluslararası konferanslar düzenlenmesine destek vermişti. Bu kapsamda kadın milletvekilleri ile birlikte kadınların iş hayatında daha aktif olmaları için yeni ve yenilikçi projeler üretilmesi konusunda işbirliği içinde çalışmaya davet ettiği öğrenildi.