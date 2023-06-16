First lady'dan öncü hareket! "Türkiye Yüzyılı'nı kadınlar kuracak

Kadınların hayatın her alanında varlığının artırılması gerektiğini vurgulayan Emine Erdoğan'ın, "En fazla kadın milletvekiline sahip parti AK Parti'dir, bu çok güzel. Bu sayıları daha da artırmalıyız. Kadınlara dönük yeni ve yenilikçi projeler geliştirmeliyiz" dediği öğrenildi.
KADINLARIN SİYASETTEKİ ROLÜ
Başkan Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönümde, Emine Erdoğan İl Kadın Kolları'nın kurucu yönetim kurulu üyesi olarak vazife almış ve Türkiye'de kadınların siyasete katılımında çığır açan bir sürecin öncülüğünü yapmıştı. Emine Erdoğan o dönem, Refah Partisi'nin seçim başarısına büyük katkı sağlayan kadın hareketini başlatmış, partiye gönül veren kadınlarla birlikte gerektiğinde ev ev dolaşmıştı.
TÜRKİYE YÜZYILI KADINLARLA KURULACAK
Emine Erdoğan'ın önceki akşam 28'inci dönem AK Parti kadın milletvekilleri ile tanışma kaynaşma toplantısı keyifli ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. Toplantıda AK Parti'nin yeni dönem kadın milletvekilleri kendilerini kısaca tanıttı. Yeni dönemde kadınlar için yapılacak projelere dair yol haritası belirlendi.
Eğitimde, iş hayatında, akademide, sporda sanatta kısacası hayatın her alanında kadınların daha fazla aktif olacağı Türkiye Yüzyılının kadınlarla birlikte kurulacağı ifade edildi. Emine Erdoğan, Türkiye'de kadınların rolü ve konumunun yükselmesi anlamında daha iyi pozisyona geleceğini vurguladı.
YENİ VE YENİLİKÇİ PROJELER ÜRETİLSİN
Emine Erdoğan, Türkiye'nin belli yörelerinin kanayan yarası olan kız çocuklarının okutulmaması sorununa karşı Millî Eğitim Bakanlığı ile birlikte yurt çapında büyük bir seferberlik başlatmıştı. 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ile yüz binlerce kız çocuğunun okuma-yazma öğrenmesine ve okula gitmesine vesile olmuştu. Eğitim konusundaki gayreti 'Ana-Kız Okuldayız' kampanyasıyla dalga dalga yurt geneline yayılmıştı.
Toplantıda öncülük ettiği sayısız projeleri de hatırlatan Emine Erdoğan, kadınların hayatın her alanında desteklenmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı. Kadının iş hayatında daha aktif rol alabilmesi için bölge ve ülke liderlerinin eşleriyle 'İş Hayatında Kadın' temalı uluslararası konferanslar düzenlenmesine destek vermişti. Bu kapsamda kadın milletvekilleri ile birlikte kadınların iş hayatında daha aktif olmaları için yeni ve yenilikçi projeler üretilmesi konusunda işbirliği içinde çalışmaya davet ettiği öğrenildi.