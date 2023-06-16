Kalyon Vakfı tarafından restore edilmişti! Vaniköy Camii ibadete açılıyor: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Kasım 2020'de çıkan yangında büyük oranda zarar gören, Kalyon Vakfı ile İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü ve Mehmed Vani Vakfı arasında imzalanan "Restorasyon Protokolü" kapsamında yenilenen cami, ramazan ayında yeniden hizmete girmişti. Bugün gerçekleştirilen açılış töreninde Başkan Recep Tayyip Erdoğan kılınan cuma namazının ardından tarihi camide açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bir Üsküdar sakini ve aşığı olarak bizim de yüreğimiz yandı. Bazı kimseler buranın ranta açılacağı yalanını uydurdular. Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Ata yadigarı bu eseri yeniden ihya etmek için harekete geçtik. Kapsamlı bir hazırlıktan sonra Kalyon Vakfı camimizi tekrar hayata geçirmek için kolları sıvadı.