Vaniköy Camii ibadete açıldı! Başkan Erdoğan: "Kalyon Vakfını canı gönülden tebrik ediyorum" | Video
Kasım 2020'de ahşap çatısı ve müştemilatı yanarak kullanılamaz hale gelen, Kalyon Vakfı tarafından yaklaşık 2,5 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından Vaniköy Camisi yeniden ibadete açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazının ardından açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Projeyi gönüllü olarak üstlenen Kalyon Vakfına teşekkürlerini ileten Başkan Erdoğan, "Aslına uygun şekilde yeniden hayata kattığımız tarihi binalarla İstanbul'la birlikte medeniyetimize de vefa borcumuzu ödüyoruz." ifadelerini kullandı.
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