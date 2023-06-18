CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, din eğitimine nefret kustu! Skandal sözler: İslam savaşçıları yetiştirmek istiyorlar

"KİNDAR NESİL YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Din eğitiminden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta dile getiren Can Ataklı, yaptığı açıklamada, "Okullar pozitif bilimin alındığı yerdir. Dini bilgilerin alındığı ya da dini telkinlerin yapıldığı yer değildir. Eğitim budur. Din eğitimi ya ayrıca verilir ya da zaten aileden alınır. Dünyada da böyle. Benim çocuğum dindar büyüyecek din okulları var oraya gider. Ortaokul, lise, üniversite bunlar pozitif bilimlerin yeri. Böyle bir rezalet olmaz. Yok imam gelecekmiş de manevi… Maneviyi evde alıyor zaten. Ayrıca öğretmenler de robot değil ki… Pek çok manevi değeri çocuklar zaten öğretmenlerinden alıyorlar." diye konuştu.

CHP yandaşı Can Ataklı'dan din eğitimi hakkında skandal sözler: "Kindar ve savaşçı bir nesil yetiştiriyorlar" | Video