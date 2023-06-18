CHP yandaşı Can Ataklı'dan din eğitimi hakkında skandal sözler: "Kindar ve savaşçı bir nesil yetiştiriyorlar" | Video
CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, bu kez de din eğitimini hedef aldı. İslam'a ve verilen din eğitimlerine nefret kusan Ataklı, "Okullar pozitif bilim yeridir, dini bilgilerin alındığı yer değildir. Din adı altında kindar ve savaşçı nesil yetiştiriyorlar." ifadelerini kullandı. Din derslerini dünyanın en gerici uygulaması olarak nitelendiren Ataklı, "Okulda ne namaz kılınır, ne mescit olur. ‘Çocuklar nerede namaz kılacak?’ kılar kardeşim evine gittiğinde kılar." diye konuştu.
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