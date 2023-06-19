Haberler Gündem Haberleri Meral Akşener'in istifasını isteyen Ethem Baykal'a İYİ Partili Süer'den tehdit!
Giriş Tarihi: 19.6.2023 19:24 Son Güncelleme: 19.6.2023 20:04

Meral Akşener'in istifasını isteyen Ethem Baykal'a İYİ Partili Süer'den tehdit!

Seçim sonrası muhalefette yükselen istifa sesleri skandal manzaraların da ortaya çıkmasına neden oldu. Seçimlerde İYİ Parti İstanbul birinci bölgeden milletvekili adayı olan Raşit Emir Süer, Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'a tehdit niteliğinde bir mesaj verdi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Süer, "Sizler yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. Tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz." dedi.

Meral Akşener’in istifasını isteyen Ethem Baykal’a İYİ Partili Süer’den tehdit!

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimlerinde İYİ Parti İstanbul birinci bölge milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Raşit Emir Süer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ı tehdit etti.

'GENEL BAŞKANLAR BÖYLE İSTİFA ETMEZ HABERİNİZ OLSUN'

Yayınladığı bir videoda "Ethem Baykal diye bir partilimiz genel başkanımızı istifaya davet etmişti. Genel başkanlar böyle istifa etmez haberiniz olsun" diyen İYİ Partili Süer, Baykal'ın Akşener'e yönelik sözlerini saygısızlık ve hadsizlik olarak nitelendirdi.

'HADDİNİZİ BİLMENİZİ TAVSİYE EDİYORUM'

Her zaman Akşener'in yanında olduğunu belirten Süer, "Kongre alanında böyle havada yürüyen insanlar olur, sizler de böyle yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. O salona girdiğinizde tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi ve saygı çerçevesinde konuşuyor olmanızı önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz." ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener'in istifasını isteyen Ethem Baykal'a İYİ Partili Süer'den tehdit!
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