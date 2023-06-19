SON DAKİKA | Akşener’e şok üzerine şok! İyi Parti kurucularından Taylan Yıldız da istifa etti

Sebebi kişisel değil, sistemsel...

Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı.

Benim başka bir meselem var: Ankara'nın gençleri duymaması meselesi…

Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!