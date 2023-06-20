Akşener’in eski danışmanı Özvarinli ‘İçerideki sırları biliyorum’ diyerek uyardı! Ülkücülere safları terk et çağrısı

Seçim öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanlığını yapan ve daha sonra AK Parti'ye katılma kararı alan Hasan Sami Özvarinli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
'İYİ PARTİ SAFLARINI TERK ET'
Paylaşımında İYİ Parti'deki ülkücülere seslenen Özvarinli, "Ülkücü kardeşim gelecekte çocuklarının yüzüne utanmadan bakmak istiyorsan, gün bugün İYİ Parti saflarını terk et." dedi.
'Ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu'
"Bir şeyi bilen değil, içerideki pek çok şeyi bilen ve senin bilmediğin pek çok sırra vakıf olan bir ülkücü olarak söylüyorum!" ifadelerini kullanan Özvarinli, "Sen bulunduğun il ve ilçede saf duygularınla gerçek planlardan haberin olmadan bu yola inanmış olabilirsin lakin bir ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu..." açıklamasında bulundu.
"İYİ PARTİ'Yİ AKŞENER YÖNETMİYOR! BU GÖLGE KABİNE…"
Dr. Hasan Sami Özvarinli, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'den istifa ettikten sonra şoke eden iddiaları kamuoyuyla paylaştı. Özvarinli "Meral Akşener CHP'yi dizayn edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Ekrem İmamoğlu'nu CHP'nin başına getirecek" iddialarını dile getirdikten sonra şimdi de İYİ Parti'yi Meral Akşener'in yönetmediğini ve gölge bir kabinenin partiyi yönettiğini ileri sürmüştü...