Akşener’in eski danışmanı Özvarinli ‘İçerideki sırları biliyorum’ diyerek uyardı! Ülkücülere safları terk et çağrısı

'Ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu'

"Bir şeyi bilen değil, içerideki pek çok şeyi bilen ve senin bilmediğin pek çok sırra vakıf olan bir ülkücü olarak söylüyorum!" ifadelerini kullanan Özvarinli, "Sen bulunduğun il ve ilçede saf duygularınla gerçek planlardan haberin olmadan bu yola inanmış olabilirsin lakin bir ülkücü olarak seni uyarmak benim boynumun borcu..." açıklamasında bulundu.