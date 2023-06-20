Çürüttüğü köprüyü 4 yıl sonra tamamlayacak

CHP'liAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, seçildiğinde "Bana göre gereksiz" dediği, yüzde 75'i tamamlanmış olan Seyhan Nehri'nin doğusu ile batısını birleştirecek 550 metre uzunluğundaki 4 şeritli Yavuzlar Köprüsü'nün inşaatına devam etmedi. O günden bugüne bir çivi dahi çakılmayan köprü inşaatı korozyona uğradı. Bu kararından 4 yıl sonra vazgeçen Karalar, bu kez "Benim bu köprüyle ilgili fikrim başkaydı ama Yavuzlar, Kazım Başer, Tahsilli ve Sinanpaşa Mahalleleri bu köprüyü çok istediler.Ben de halkımı çok sevdiğim için kırmak istemedim ve köprüyü yapmaya başladık. Hayırlı olsun" açıklamasıyla inşaata yeniden başladı. Duruma tepki gösteren Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise "4 yıldır yüzde 75'i bitirilmiş bu köprüyü atıl vaziyette bekletip seçim yaklaşınca akıllarına geldi" dedi.Köprü, Cevat Yurdakul Bulvarı ile Ömer Sabancı Bulvarı'nı birbirine bağlayarak yalnızca trafik yükünü hafifletmeyeceği gibi aynı zamanda Yüreğir ilçesini de kıymetlendirecek.