Koltuk kavgası büyüyor

Son olarak 14 Haziran'da Ahlatlıbel'de görüşen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, tebessüm ederek gazetecileri selamladıkları fotoğrafla gündem oldu. Fotoğrafın aksine toplantıda ortaya çıkan detaylar, partideki kaosu bir kez daha gözler önüne serdi. İmamoğlu'nun "Koltuğu bana bırak" teklifini sunduğu, Kılıçdaroğlu'nun ise "İstanbul'a odaklan" mesajı verdiği öne sürülen görüşme sonrası CHP'de iç savaş kızıştı. Önce CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İmamoğlu ve Grup Başkanı Özgür Özel'e rest çekerek, "Genel başkana karşı daha dikkatli olmalılar" uyarısını yaptı.İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Kuşoğlu'nun sözlerini yerden yere vuran tweetleri peş peşe beğenmeye başladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Ongun'a yüklenen CHP Milletvekili Deniz Demir, "Siyasete bu kadar meraklıysa istifa edip siyasete girmelidir. Genel başkanımıza ve partimizin kurumsal kimliğine yapılan bu saygısızlığı kınıyorum" diyerek yeni bir fitili ateşledi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'li 81 il başkanı ile bir araya gelmesi bekleniyor. Kurultay öncesi delegeler üzerinde büyük etkiye sahip olan belediye başkanları ve il başkanlarına yakın markaj uygulamaya devam eden Kılıçdaroğlu, daha önce de 36 belediye başkanını Meclis'te ağırlayarak toplantı yapmıştı.İstanbulBüyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir röportajında; "Bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor" dedi. "Değişime genel başkan da dahil mi" sorusuna ise, "Gerekiyorsa o da dahil" yanıtını verdi.