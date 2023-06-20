Mafyalara “Kukla” operasyonu: 15 mafya ile 31 suç grubuna 31 ilde dev operasyon

15 mafya ve örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik 31 ilde 405 405 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mafya tipi örgütlerin çek senet tahsilatı uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları, varlıklı iş insanlarını hedef alarak yağma suçunu işledikleri belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde dev operasyonlara aralıksız devam ediyor.

2021 yılından itibaren, Sahil Rüzgarı, Müsilaj, Tırpan, Tümör, Silindir kod adı verilen 7 farklı operasyonla 84 suç örgütünü çökertmiş, bu operasyonlarda ise 487 şüpheli tutuklanmıştı.