Mafyalara “Kukla” operasyonu: 15 mafya ile 31 suç grubuna 31 ilde dev operasyon | Video 20.06.2023 | 10:02 İş insanlarını haraca bağlayan, kişilerin uygunsuz görüntülerini kayda alarak şantaj yapan ve örgütün gücünü kullanarak işyerlerine ve masum insanlara çöken suç örgütlerine yönelik 31 farklı şehirde Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde “Kukla” operasyonu düzenlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

15 mafya ve örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik 31 ilde 405 405 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mafya tipi örgütlerin çek senet tahsilatı uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları, varlıklı iş insanlarını hedef alarak yağma suçunu işledikleri belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı suç örgütlerine yönelik Türkiye genelinde dev operasyonlara aralıksız devam ediyor.

2021 yılından itibaren, Sahil Rüzgarı, Müsilaj, Tırpan, Tümör, Silindir kod adı verilen 7 farklı operasyonla 84 suç örgütünü çökertmiş, bu operasyonlarda ise 487 şüpheli tutuklanmıştı.

15 MAFYA'YA "KUKLA" OPERASYONU

Devam eden süreçte emniyet birimlerine gelen ihbarlar, istihbari çalışmalar sonrasında yapılan teknik takip sonrasında toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubu tespit edildi. Suç örgütlerine yönelik 31 ilde "Kukla" kod adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.

31 İLDE ŞAFAK BASKINI

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Bilecek, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Erzincan Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 31 ilde 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgütün Faaliyetleri Kapsamında Yağma, Tefecilik, Tehdit suçlarını ve söz konusu örgütlere silah temin eden toplam 405 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İŞ İNSANLARI VE ESNAFLARI HEDEF ALMIŞLAR

31 ildeki eş zamanlı operasyonda çökertilen mafya tipi suç örgütlerinin inşaat sektöründe faaliyet yürüten iş insanlarını haksız menfaat sağlamak için tehdit ettiği, iş insanlarına yönelik silahlı eylem gerçekleştirdiği, kişilerin uygunsuz görüntülerini kayda alarak, mağdurlardan tehdit ve şantaj yoluyla haksız maddi menfaat sağladığı, mülk alım satımlarında sahte ve ikiz satış yaparak hak sahiplerini mağdur ettiği, hak arayan mağdur kişilere yönelik silahlı eylem gerçekleştirdiği seyahat sektöründe hizmet veren dolmuş hat sahiplerini silahla tehdit ederek değerinin altında fiyatlarla el çektirip örgüt üyeleri üzerine geçirerek haksız maddi menfaat sağladıkları belirlendi.

Bunların dışında mafya tipi yapılanmaların, tefecilik yoluyla borçlandırdıkları mağdurların borçlarına yüksek faiz uyguladıkları ve otomobil alım-satımı işi yapan kişiler üzerinden borçlulara hayali araç satışları yaparak alacaklarını katladıkları, esnaflara ait işyerlerine ortak olmaya çalışarak haraç talep ettikleri, üçüncü kişiler arasındaki anlaşmazlıkları örgütün korkutucu gücünü kullanarak çözerek suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları tespit edildi. Zanlıların ayırca örgütün korkutucu gücünü kullanarak kişileri yağmaladıkları ve taşınmazlarını zorla ellerinden aldıkları, çek senet tahsilatı uyuşturucu ve silah ticareti ve yağma suçunu işledikleri belirtildi.