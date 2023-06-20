MHP lideri Devlet Bahçeli’den Anayasa Mahkemesi’ne HDP tepkisi: Şiddetle kınıyorum

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri söylediklerimizi hiç kaale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi, Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak surette yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmeli, milli düşünceye sahip ve vatanını seven bir anlayışta Anayasa Mahkemesinin faaliyetlerini sürdürmesi gerekir." dedi.