MHP lideri Devlet Bahçeli’den Anayasa Mahkemesi’ne HDP tepkisi: Şiddetle kınıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup toplantısının ardından bir gazetecinin, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin Hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddetmesine ilişkin sorusunu yanıtladı.
Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin tasarrufları üzerinde çok geniş değerlendirmelerde bulundum. Anlaşılıyor ki, Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri söylediklerimizi hiç kaale almıyor, HDP'nin istekleri doğrultusunda hareket etmeyi, Türkiye'ye tercih ediyor. Bu konumdan kurtulması için mutlak surette yeni bir anayasa hazırlanmalı ve Anayasa Mahkemesine şekil verilmeli, milli düşünceye sahip ve vatanını seven bir anlayışta Anayasa Mahkemesinin faaliyetlerini sürdürmesi gerekir." dedi.
"ŞİDDETLE KINIYORUM"
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Anayasa Mahkemesi kadar önemli bir kurum olduğuna işaret eden Bahçeli, "Cumhuriyet Başsavcısının uyarılarını dikkate almayan bir Anayasa Mahkemesi, haddizatında yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nı dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum. Şu Kandil kuyruğundan ayrılmaları lazım." sözlerini sarf etti.