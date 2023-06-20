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MHP lideri Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne HDP tepkisi

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne HDP tepkisi

20.06.2023 | 20:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne 'HDP' tepkisi geldi. AYM'nin, HDP'nin Hazine yardımına bloke konulmasına ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusunu reddetmesi hakkında Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi, haddizatında yargı müessesesini dikkate almıyor demektir. Cumhuriyetin kurucusu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı'nı dikkate almıyor demektir. Onları şiddetle kınıyorum" dedi.

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