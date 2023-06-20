Ödül gibi ceza… Tedbir kararı kalktı, yine aday olabilir

CHP'li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, geçtiğimiz haftalarda 'Park düzenlemesi' adı altında mahalledeki ağaçları kesmek isteyen belediye ekiplerine engel olmak isteyen mahalleli ile belediye ekipleri arasına giren Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı önce yumrukladı ardından da yere düşen muhtara yerde tekme attı.

MUHTARLAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Olay büyük tepki çekti. İzmir'de görev yapan 1293 mahalle muhtarı Uğur Mumcu Mahalle Muhtarlığı önünde toplanarak Hıdır Işık'a destek açıklaması yapıp Çiğli Belediye Başkan yardımcısı Ali Rıza Koçer'i istifaya davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da telefonla arayıp geçmiş olsun dileğinde bulunduğu Işık'ın uğradığı saldırı esnasında burnu çatladı.

İL YÖNETİMİ TEDBİRLİ OLARAK DİSİPLİNE SEVK ETTİ AMA...

Geçtiğimiz hafta konuyu görüşen CHP İzmir il yönetimi, Koçer'i tedbirli olarak partiden 2 yıl geçici süreyle ihraç istemiyle il disiplin kuruluna sevk etti.

YDK'YA İTİRAZ ETTİ

Yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi tekrar aday olamama korkusu yaşayan Koçer, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na başvuruda bulunarak tedbirli olarak disipline sevk edilmesine itiraz etti. Ardından da tedbirin kaldırılmasını talep etti.

CEZA MI ÖDÜL MÜ?

Koçer'in itirazını değerlendiren CHP YDK'sından Koçer'e ödül gibi haber geldi. YDK, CHP İzmir İl yönetiminin tedbirli ihraç talebini bozdu, ardından da tedbiri kaldırdı. Böylece Koçer'in 10 ay sonra gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den meclis üyesi ya da belediye başkan adayı olabilmesinin de önü açılmış oldu.

SORUŞTURMA SÜRÜYORMUŞ…

Öte yandan Koçer hakkındaki disiplin soruşturmasının sürdüğü belirtildi. YDK'nın Koçer hakkındaki tedbir kararını kaldırması 'ceza değil ödül' olarak yorumlandı.